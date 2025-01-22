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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأحد.. بدء مسابقات فيرست ليجو ديسكفر وإكسبلور بمكتبة الإسكندرية

مسابقات فيرست ليجو
مسابقات فيرست ليجو ديسكفر وإكسبلور
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تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز القبة السماوية العلمي التابع إلى قطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع جمعية تكنولوجيا الروبوت ورعاية الموهوبين للعام العشرين على التوالي، فعاليات النسخة المصرية من مسابقات فيرست ليجو ديسكفر وفيرست ليجو إكسبلور (FIRST LEGO LEAGUE Discover & Explore)، خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير 2025 بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية. 
جدير بالذكر أن مسابقات "فيرست ليجو" تعد واحدة من أكبر المسابقات العالمية في مجالات برمجة الروبوت والعلوم والهندسة، ويُنظمها اتحاد "فيرست ليجو" بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وتستهدف المسابقة الأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات، وتُعد محطة هامة لإبراز مواهبهم في علوم الروبوت والابتكار. ويتم تنظيمها داخل مصر منذ 20 عام برعاية مكتبة الإسكندرية.

يشارك هذا العام أكثر من 2900 طالب يمثلون 450 فريقاً من 17 محافظة مصرية، من شمال البلاد إلى جنوبها. ويُشرف على التحكيم نحو 70 حكمًا، بينما يساهم أكثر من 250 متطوعًا في تنظيم الحدث ودعم المشاركين.
تدور مسابقتي ديسكفر وإكسبلور هذا العام حول موضوع "اكتشاف الحياة البحرية"، حيث يتعين على الطلاب تقديم حلول مبتكرة لتطوير التكنولوجيا التي تسهم في استكشاف أعماق المحيطات والبحار، إذ تشير الدراسات إلى أن ما تم اكتشافه من الحياة البحرية لا يتجاوز 10% فقط.
وخلال المسابقة، يتعلم الطلاب خطوات التصميم الهندسي، ويكتشفون أسرار الحياة في أعماق البحار، ويعملون على تطوير أفكار جديدة لاستكشافها. كما يقدمون أبحاثًا علمية عن الموضوع، ويصممون نماذج متحركة من روبوتات الليجو التي تُحاكي ابتكاراتهم.
تُتيح المسابقة للفرق الفائزة فرصة تمثيل مصر في المهرجان الدولي لمسابقات فيرست ليجو بالولايات المتحدة الأمريكية في إبريل 2025، كما يمكنهم المشاركة في البطولات المفتوحة التي تُقام في أوروبا، أفريقيا، شرق آسيا، أو أستراليا، حيث تتنافس الفرق على جوائز قيمة ومنح دراسية.

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