مؤسسة فاروق حسنى تعلن القوائم النهائية لجوائز الفنون للدورة السادسة 2025

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، القوائم النهائية المؤهلة للمعرض الجماعي، والمرشحة لجوائز الفنون الدورة السادسة لعام 2025، وذلك بعد عرضها على لجان التحكيم المختصة لكل جائزة، في أفرع ( التصوير - العمارة - النحت - النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي ).

و تقدم لهذة الدورة 2141 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً مقدمة من 1133 فنان ومعماري وباحث من جميع محافظات الجمهورية وتصل قيمة الجوائز الي مليون جنيه مصري بالإضافة الي جائزة الإستحقاق الكبري .

ومن المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل توزيع جوائز الفنون للدورة السادسة، بالتزامن مع افتتاح المعرض الجماعي الذي يضم أعمال الفنانين والمعماريين والباحثين المتأهلين للمرحلة النهائية وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون.

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