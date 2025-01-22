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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لشكه في سلوكها.. زوج يشعل النيران بجسد زوجته في المنيرة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
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أقدم زوج على إشعال النيران بجسد زوجته لشكه في سلوكها بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل 22 سنة، مصابة بحروق وادعاء تعدي آخر ومقيمة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام زوج بسكب مادة تساعد على الاشتعال بملابس زوجته وأضرم النيران بها لشكه في سلوكها مما تسبب في إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إضرام النيران أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية امن الجيزة بمديرية أمن الجيزة بمحافظة الجيزة تساعد علي الاشتعال شكه في سلوكها لشكه في سلوكها مديرية امن الجيزة منطقة المنيرة الغربية مصابة بحروق محافظة الجيزة