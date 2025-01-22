محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الاحتفال بعيد الشرطة

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة.

جاء نصها: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى عيـد الشرطة، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بجهدكم الموفور وعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي و ليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء حاتم حداد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على أبناء مصر جميعا، والذي تجلت فيها تضحيات وبسالة رجال الشرطة المصرية في تصديهم للاحتلال البريطانى ودفاعهم عن الأرض والعرض بمدينة الإسماعيلية فى ٢٥ يناير ١٩٥٢؛ رافضين الاستسلام للإنذار البريطاني بتسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى المحافظة، في ملحمة سطر فيها رجال الشرطة المصرية أروع آيات التضحية والفداء مع استمرار تضحياتهم وعطائهم من أجل الحفاظ على والأمن والاستقرار من أجل استكمال مسيرة تنمية وبناء الوطن.