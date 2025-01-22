الأمن يضبط طرفي مشاجرة أشعلوا النيران في سيارة بمنطقة الخليفة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على طرفى مشاجرة لقيامهم بإحداث إصابات وإضرام النيران بسيارة بمنطقة الخليفة.

كان قد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين وحريق بسيارة بأحد المقابر بدائرة قسم شرطة الخليفة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وباجراء التحريات بقيادة اللواء علي نور الدين، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: (3 أشخاص "أحدهم مالك السيارة) ، طرف ثان: (7 أشخاص أحدهم مصاب بجرح قطعى بالرأس) بسبب مشادة كلامية بين الطرفين حال توقف سيارة الطرف الأول بنهر الطريق وتعطيل حركة سير الطرف الثاني تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإحضار زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال "بنزين" من داخل إحدى السيارات الخاصة بهم وإلقائها داخل السيارة نتج عن ذلك إحتراق السيارة من الداخل وإصابة عدد من الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.