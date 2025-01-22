نورهان عن واقعة "فتيات التجمع": لو بيمارسوا الفن ما كانوش هيعملوا ده

علقت الفنانة نورهان على واقعة المشاجرة بين طالبات داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع، والتي أسفرت عن إصابات بالغة لإحدى الطالبات، في حادث أثار جدلًا واسعًا وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقالت نورهان عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”: "دول لو كانوا بيمارسوا الفن مكانوش هيعملوا ده وده، مش كلام مثالي ده كلام أنا والفريق اللي معايا بنشوفه كل يوم، الولاد اللي بيمارسوا الفن سواء التمثيل او الغناء أو الرسم ده بيشكل لهم متنفس وبيخليهم عندهم تصالح نفسي مع الآخر والقواعد وأنهم هيعرفوا يظبطوا ردود أفعالهم من غير تجاوز".

نورهان تعتزل الفن.. أنا قعدت 5 سنين مش عارفة أتنفس من كثر الشغل

تحدثت الفنانة نورهان عن سبب اعتزالها الفن حيث قالت: “ابتعدت عن الأضواء لكي أعيش حياتي الخاصة، وذلك بعد أن لمست أن حياة الفنان الشخصية متاحة للجميع، وقد عشت مشاعر الأمومة مع ابني، وأشعر أن غيابي عن الأضواء كان قرارًا صحيحًا”.

وتابعت خلال حلولها ضيفة في برنامج “مع خيري”: “أنا قعدت 5 سنين مش عارفة أتنفس من كثر الشغل، اشتغلت لغاية ما تخرجت في الجامعة، قضيت الليل والنهار شغل وعلاقتي بالعالم كله كانت مقطوعة، الابتعاد حصل لأني حسيت أني شغالة بإخلاص شديد وانفعالات صادقة ومشاعر ناس وشخصيات ثانية، وأنا لسه صغيرة جدا، حسيت أني اترميت بدري، ولم أعش حياتي، خاصة أني كنت الابنة الوحيدة”.

آخر أعمال نورهان الفنية

شاركت الفنانة نورهان في الموسم الرمضاني 2022 بمسلسل “يوتيرن” مع كل من، ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي، وآخرين من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج سامح عبدالعزيز.