"مصر جميلة".. قصور الثقافة تواصل ورش الموهوبين بالبحر الأحمر

تتواصل فعاليات برنامج "مصر جميلة" بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وشهد اليوم الثالث من الفعاليات، التي تقام بقصر ثقافة الغردقة، أنشطة متنوعة جمعت بين الفنون التشكيلية، الأداء الحركي، والموسيقى.

قدمت الفنانة جيهان مبروك خلال ورشة "الموزاييك" تدريبا عمليا على كيفية تقفيل اللوحات باستخدام الأسمنت الأبيض، إلى جانب ورشة "اللوحات الورقية المجسمة"، حيث تعلم المشاركون تقنيات رسم اللوحات وتحويلها إلى طبقات مبتكرة مستوحاة من البيئة البحرية التي تتميز بها مدينة الغردقة.

وفي ورشة "معلقات الأحبال"، قامت الفنانة منة أحمد بتعليم الطالبات أساليب لف الأحبال القطنية على الكرتون باستخدام الشمع، لابتكار معلقات فنية، واستكملت في ورشة "معلقات المكرمية" تدريب المشاركين على اللمسات النهائية لتقفيل الغرز.

أما ورشة "الأداء الحركي"، التي أدارها الفنان علاء عبد الرازق، فركزت على تدريب الأطفال على استعراضات من التراث الشعبي للبحر الأحمر، بما في ذلك خطوات رقصة التنورة التي أظهرت حماسا لافتا من المشاركين.

وفي الجانب الموسيقي، قاد الفنان محمد رشاد ورشة تدريبية لاكتشاف المواهب الصوتية وتعليم أساسيات العزف على الآلات الموسيقية، حيث أبدع المشاركون في أداء أغانى وطنية ومقطوعات موسيقية بسيطة.

وألقت الشاعرة هويدا الصادق في ورشة "الكتابة الإبداعية"، الضوء على كتابة الأناشيد الدينية بأسلوب بسيط يحمل قيما إنسانية وأخلاقية سامية، لتشجيع الأطفال على التعبير عن أفكارهم الفنية بأسلوب مبتكر.

ويشرف على البرنامج الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، من خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب، برئاسة المخرج محمد صابر، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة البحر الأحمر، برئاسة محمد رجب.

وتستمر فعاليات البرنامج حتى 22 يناير الحالي بقصر ثقافة الغردقة وعدد من مدارس المحافظة، مقدمة ورشا مجانية في الفنون التشكيلية، الموسيقى، الأداء الحركي، المسرح، والكتابة الإبداعية، بمشاركة نخبة من المتخصصين الذين يسعون إلى تنمية الإبداع الفني لدى الأطفال والشباب، ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز العدالة الثقافية والوصول إلى مختلف المحافظات.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة برنامج "مصر جميلة" في صيف العام الماضي، بعدة محافظات منها: الفيوم، المنوفية، الغربية، الدقهلية، بور سعيد، المنيا، دمياط، الجيزة، وجارى العمل بشكل مكثف لتعميم الفكرة واكتشاف ودعم المزيد من المواهب الفنية من الأطفال، والشباب المبدعين.

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