رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يلتقي مدير مركز مولانا آزاد لتعزيز التعاون الثقافي

التقى المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بالدكتور بركاش شودري، مدير مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية بالقاهرة، وخلال هذا اللقاء تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني بين مصر والهند ثقافيا وفنيا.

ووجه الدكتور بركاش شودري الشكر للمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مشيدا بالدور البارز الذي يلعبه المهرجان في دعم المواهب الشابة وتطوير المسرح العربي.

من جهته عبر الغرباوي، عن تقديره للجهود التي يبذلها مركز مولانا آزاد في نشر الثقافة الهندية في مصر والعالم العربي، مؤكداً أهمية التبادل الثقافي بين البلدين لتعزيز التفاهم المشترك بين الشعبين.

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من المقترحات التي تسهم في توطيد التعاون بين المؤسستين، أبرزها تنظيم ورش عمل مشتركة تستهدف الشباب من مصر والهند في مجال المسرح، بجانب بحث إمكانية مشاركة فرق مسرحية هندية في الدورات القادمة من مهرجان شرم الشيخ، وتنظيم عروض مصرية في الهند، وأكد الطرفان على أهمية تنظيم ندوات ومحاضرات مشتركة حول المسرح لتبادل الخبرات بين الفنانين والمخرجين من البلدين.

وفي لفتة تقديرية، قدم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تكريماً خاصاً للدكتور بركاش شودري تقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر والهند، وتم خلال اللقاء تبادل الهدايا التذكارية، التي تعبر عن روح التعاون والصداقة بين المؤسستين.

وأعرب الدكتور بركاش شودري عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً على عمق العلاقات الثقافية بين مصر والهند، ومشيداً بدور مهرجان شرم الشيخ في دعم المواهب الشابة وتطوير المسرح العربي.

وأتفقا الطرفان على أهمية توثيق هذا التعاون من خلال مذكرة تفاهم تضع الإطار العام للتعاون المستقبلي وتحدد آليات التنفيذ والمتابعة، واختتم اللقاء بالاتفاق على استمرار التواصل وتبادل الزيارات بين المؤسستين، والعمل على تنفيذ المقترحات التي تم طرحها خلال اللقاء في المستقبل القريب.

ويعد هذا اللقاء خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثقافية المصرية الهندية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال المسرح والفنون. كما يؤكد على دور المؤسسات الثقافية في بناء جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز التفاهم المتبادل من خلال الفن والثقافة. ويتوقع أن يثمر هذا التعاون عن مشاريع ومبادرات ثقافية مشتركة تخدم المسرح في كلا البلدين وتدعم المواهب الشابة في مجال الفنون المسرحية.

يذكر أن الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي أقيمت خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وكانت تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ،ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.