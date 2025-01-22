وزير الثقافة يفتتح معرض "ربع تون" للفنان العالمي نصير شمة بدار الأوبرا .. صور

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، معرض "ربع تون" للفنان العالمي نصير شمة، والذي يستضيفه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بقاعة الباب في ساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين وأساتذة الفنون.

وأشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالمستوى الفني الرفيع للمعرض، قائلاً: "إن معرض "ربع تون" للفنان نصير شمة هو تجسيد حي لقوة الفن وقدرته على تجاوز الحدود الثقافية المتنوعة، حيث إن الأعمال المعروضة تمثل رحلة روحية وفكرية تلامس أعماق الروح، وتؤكد تميز إبداعات الفنان وتفرده، حيث استطاع أن يخلق لغة بصرية تعكس تجربته الموسيقية العميقة، مما يجعل هذا المعرض حدثاً استثنائياً يمزج بين ألوان الفنون المتنوعة".

وأضاف وزير الثقافة: "نحن فخورون بأن تستضيف القاهرة هذا المعرض الذي يجسد التلاقي بين الفنون المختلفة، حيث تتحول الألوان إلى نغمات، والفرشاة إلى آلة موسيقية، فهذا المعرض يؤكد أن الفن هو الجسر الذي يربط بين الثقافات، ويعبر عن روح الإبداع التي تجمعنا كبشر".

وقال الدكتور وليد قانوش: "يقدم نصر شمه مجموعة من أعماله التصويرية التي تعكس تصوفاً ورهافة وكأنها نقوشاً على جدار أثري حيث أكسبها أسلوبه التجريدي أبعاداً رحبة للخيال والشاعرية وكأنها إحدى معزوفاته ولكن هذه المرة بصرية، تاركاً كل الحرية لوجدان المتلقي في قراءتها والتأثر بها فهي كما الألحان عذبة تسمح بنسج الحلم والأحاسيس".

من جانبه قال الفنان نصير شمة: "سعادتي كبيرة أن يُقام معرضي الشخصي الثاني في القاهرة حيث قضيت فيها ثلث حياتي مؤسساً وعازفاً وجزءًا فاعلاً من حركتها الثقافية".

يذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى الأول من فبراير المُقبل، والزيارة يوميًا من 9 صباحاً حتى 9 مساءً باستثناء أيام الجمعة.

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