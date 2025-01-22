ads
الأربعاء 22 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كهربا يسافر إلى ليبيا لبداية المشوار مع نادي الاتحاد

محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ليبيا اليوم الأربعاء للانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد.

وتعاقد نادي الاتحاد الليبي مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشارك كهربا الموسم الحالي مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

وكانت آخر مباراة لعبها كهربا مع  الأهلي ضد الجونة ضمن منافسات الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين.

يذكر أن محمود كهربا انضم  للأهلي في 2020 قادما من ديبورتيفو أفيش البرتغالي ولعب 144 مباراة سجل 48 هدفا وصنع 22 آخرين.

وسبق لكهربا الخروج على سبيل الإعارة ضمن صفوف هاتاي سبور التركي في 2022.

 

محمود كهربا نادي الاتحاد الليبي ليبيا رحيل كهربا