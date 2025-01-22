كهربا يسافر إلى ليبيا لبداية المشوار مع نادي الاتحاد

توجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ليبيا اليوم الأربعاء للانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد.

وتعاقد نادي الاتحاد الليبي مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشارك كهربا الموسم الحالي مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

وكانت آخر مباراة لعبها كهربا مع الأهلي ضد الجونة ضمن منافسات الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين.

يذكر أن محمود كهربا انضم للأهلي في 2020 قادما من ديبورتيفو أفيش البرتغالي ولعب 144 مباراة سجل 48 هدفا وصنع 22 آخرين.

وسبق لكهربا الخروج على سبيل الإعارة ضمن صفوف هاتاي سبور التركي في 2022.