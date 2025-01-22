استعدادات مكثفة لمواجهة الأزمات والكوارث في الوادي الجديد "صور"

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، جاهزية اصطفاف المعدات والمركبات التابعة للوحدات المحلية والقطاعات الحكومية بمدينة الخارجة، استعدادًا لانطلاق فعاليات التدريب العملي المشترك "صقر 144".

ورافق المحافظ خلال الجولة السيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد.

خلال جولته، شدد المحافظ على أهمية الانتهاء السريع من تجهيز المعدات والمركبات، لضمان جاهزيتها الكاملة للمشاركة في فعاليات التدريب العملي المشترك، المقرر إجراؤه في الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري.

ووجّه الزملوط بتكثيف الجهود للتأكد من فعالية كافة المعدات المستخدمة، بما يضمن تحقيق أهداف التدريب واختبار مدى جاهزية القطاعات المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث.

أوضحت نائبة المحافظ، أن تشهد مصر، بما فيها محافظة الوادي الجديد، تغييرات مناخية ملحوظة تُحتّم ضرورة الاستعداد الدائم لمواجهة الكوارث الطبيعية، وبحسب بيانات رسمية، تعد المحافظة واحدة من أكثر المناطق تأثرًا بالعواصف الترابية وموجات الطقس القاسي، مما يجعل هذه التدريبات أداة حيوية لتقليل المخاطر وحماية المواطنين والبنية التحتية.

أكد المحافظ، أهمية التنسيق الكامل بين جميع القطاعات والوحدات المحلية لضمان فعالية التدريب وتحقيق أهدافه. وشدد على ضرورة إجراء مراجعات دورية لجاهزية المعدات المستخدمة وتحديثها بما يتناسب مع طبيعة الكوارث المحتملة، كما دعا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في الجهود المحلية لمواجهة الأزمات.

من جانبه، أوضح العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، أن التدريب يركز على بناء قدرات العاملين في القطاعات المختلفة، وتحسين مستوى التنسيق بين الجهات التنفيذية، مما يسهم في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن الكوارث حال وقوعها.

كما أكد أن التدريبات السابقة أظهرت نتائج إيجابية في تحسين كفاءة فرق الطوارئ وتعزيز قدرتها على التصدي للأزمات.

اختتم المحافظ الجولة بتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكداً أن هذه التدريبات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تسعى إلى حماية أرواح المواطنين وضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية في أصعب الظروف.

وقال سكرتير عام المحافظة، إن هذه الجهود تعكس التزام محافظة الوادي الجديد بتطوير جاهزيتها لمواجهة الطوارئ وتعزيز أمن واستقرار المواطنين، ومع انطلاق فعاليات "صقر 144"، تواصل المحافظة ترسيخ مكانتها كنموذج في التخطيط السليم والتعامل الفعّال مع الأزمات.

وأوضح أن هذا التدريب ضمن خطة شاملة تنفذها محافظات الجمهورية لتعزيز جاهزيتها في مواجهة الأزمات والطوارئ. ويهدف تدريب "صقر" الذي يُنفذ دوريًا إلى تطوير قدرات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحكومية في التعامل مع الكوارث والأزمات مثل الزلازل والسيول، ويشمل التدريب محاكاة مواقف طارئة وتنسيق جهود الجهات المعنية للتأكد من سرعة الاستجابة وكفاءة التنفيذ.

محافظ الوادي الجديد يتفقد اصطفاف معدات مشروع صقر 144 (1)

محافظ الوادي الجديد يتفقد اصطفاف معدات مشروع صقر 144 (2)

محافظ الوادي الجديد يتفقد اصطفاف معدات مشروع صقر 144 (3)