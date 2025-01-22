ضبط نصف طن دواجن فاسدة في دمياط

تمكنت مديرية الطب البيطري في دمياط من ضبط نصف طن من الدواجن مجهول المصدر حيث توالت ضربات ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم علي التفتيش علي الاسواق و تواصل فرض رقابتها الصارمة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، من خلال تطبيق إجراءات حازمة ضد أي تلاعب. بناء على توجيهات وزير الزراعة وتعليمات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير عام الطب البيطري بدمياط الدكتور إيهاب شكري،

وضبطت الدكتورة دينا طلعت العيسوى ، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وبرفقتها الدكتورة دينا الحناوى مفتش بيطرى بالادارة بالاشتراك مع الرقابة التموينية والصحة نصف طن من الدواجن الكاملة مجهول المصدر .

تم مصادرة المضبوطات وتشميع الثلاجة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة.

كما تم اليوم تنفيذ حملة مكبرة بمركز كفر البطيخ في دمياط جاءت بمتابعة من اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة و بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط و بمشاركة النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب و كلٍ من جهاز شئون البيئة بالإدارة المركزية لاقليم شرق الدلتا و المهندس محمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، والاستاذ محمود فايد مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة المتابعة بالمحافظة وإدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ و مديرية الزراعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتى أسفرت عن إزالة عدد ٢ مكمورة فحم بلدية فى المهد و مكمورة فحم نباتى على مساحة ٣٠٠ متر ، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

