مدحت صالح: مصر تسير على خطى التطور الشامل بكل القطاعات والمجالات

أكد الفنان مدحت صالح، أن مصر أصبحت تسير على خطى التطور الشامل بكل القطاعات والمجالات، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تبذل الكثير من الجهود من أجل التصدي للشائعات التي تستهدف الوطن.

وقال "صالح"، في حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، قبيل الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية مستمرة في إطلاق المبادرات الخدمية والإنسانية لأسر الشهداء، وكذلك للمواطنين اللذين هم بحاجة إلى الرعاية والدعم، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: "الدولة حريصة على تفسير الحقائق وإعلان الكذب لمنع الانسياق الشعبي وراء هذه الشائعات"، مؤكدًا أن الشعب المصري طيب بطبعه، وبالتالي في الكثير من الأوقات يكون فريسة لبعض القوى التي تستهدف نشر الشائعات لإسقاط الوطن".

وأردف: "الفن لغة هامة ومؤثرة ونتيجته فعالة وسريعة، والفن في الكثير من الأوقات يوصل رسائل سريعة تتجاوز قوتها بعض التحركات السياسية، وبالتالي الفن وسيلة ضرورية بالمجتمع".

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صورة تذكارية مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وقيادات وزارة الداخلية، وذلك قبيل انطلاق احتفالية الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل عيد الشرطة الـ 73، في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، ويوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، ويوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.

وتحتفل مصر في 25 يناير الجاري بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التي استشهد فيها 50 بطلا، وأصيب 80 من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.