جامعة السويس تحقق إنجازا جديدا في تصنيف THE subject لعام 2025

أعلن دكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، اليوم الاربعاء، تحقيق الجامعة إنجازًا متميزًا بدخولها لأول مرة في عام 2025 بمجالين رئيسين بتصنيف THE World University Rankings by subject، فى مجال الهندسة دخلت ضمن الفئة (601 -800 ) وفى مجال العلوم الفيزيائية ضمن الفئة ( 601 - 800 )

وأشار بيان صادر من المكتب الإعلامى لجامعة السويس، إلي أن هذا الإنجاز نتيجة للجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم، وتعزيز البحث العلمي، وتوسيع نطاق التعاون الدولي.

فقد وجه "رئيس الجامعة" الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في مجالي الهندسة والعلوم الفيزيائية على تفانيهم وجهودهم المستمرة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح.

كما وجه "حنيجل" لشكر لوحدة التصنيف بالجامعة لما تبذله من جهد محمود، وعمل متفان لتحقيق التقدم في مختلف التصنيفات المحلية والدولية للجامعة.

كما وجه رئيس الجامعة الدعوة لجميع الأقسام العملية والمجالات الأكاديمية الأخرى إلى بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر للرقي بمستوى البحث العلمي، الأمر الذي ينعكس ايجابيات على تصنيف الجامعة في مختلف التخصصات، بما يليق باسم جامعة السويس ومكانتها العلمية محليًا وعالميًا.