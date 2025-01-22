انفراجة وشيكة لأزمة حظر بيع "آيفون 16" في إندونيسيا

قال وزير الاستثمار الإندونيسي روزان روسلاني إن بلاده على وشك إتمام صفقة مع شركة "آبل" الأمريكية قد تؤدي إلى رفع الحظر المفروض على بيع "آيفون 16" في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة (بلومبيرج).

وأعرب الوزير الإندونيسي، على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، عن أمله في أن يتم حل هذه القضية خلال أسبوع أو أسبوعين.

وكانت إندونيسيا قد فرضت الحظر على مبيعات "آيفون 16" العام الماضي بعد أن فشلت آبل في الوفاء بالمتطلبات التي تقتضي أن تشمل الهواتف الذكية المباعة في البلاد على الأقل 40% من الأجزاء المصنعة محليًا.

وعلى الرغم من عدم وجود مرافق تصنيع لآبل في إندونيسيا، التي تضم نحو 280 مليون نسمة، فقد أسست الشركة منذ عام 2018 عدة أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد.

وعرضت شركة التكنولوجيا الأمريكية في السابق استثمار نحو 100 مليون دولار لبناء مصنع في إندونيسيا لفك الحظر، لكن الحكومة رفضت ذلك على أساس أنه لا يفي بمبدأ التصنيع المحلي.

