ads
الأربعاء 22 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البريد يحذر من رسائل احتيالية تخترق حسابات المواطنين

البريد المصري
البريد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر البريد المصري بيانًا تحذيريًا ينبه فيه عملاءه إلى انتشار رسائل نصية احتيالية تصل من أرقام محلية ودولية، تطالب العملاء بتحديث بياناتهم لتسليم طرود بريدية أو دفع رسوم شحن. 

وتضمنت هذه الرسائل روابط غير معلومة المصدر تهدف لاختراق حسابات المستخدمين وسرقة بياناتهم.

وأكد البريد المصري، أن هذه الرسائل المزيفة ليست صادرة عنه، مشددًا على أنه لم ولن يطلب من العملاء الضغط على روابط إلكترونية لاستكمال البيانات أو دفع أي رسوم عبر الرسائل النصية أو الهاتف المحمول.

ودعا البيان المواطنين إلى توخي الحذر وضرورة عدم مشاركة أي معلومات حساسة، مثل:

  • الأرقام المسجلة خلف بطاقات الدفع.
  • تاريخ انتهاء البطاقة.
  • الرقم السري.
  • رقم البطاقة الشخصية.

كما أكد البريد المصري، أهمية تجنب تسجيل هذه البيانات على أي صفحات أو روابط غير موثوقة، حرصًا على حماية البيانات الشخصية والحسابات المالية للعملاء.

وشدد البيان على أن البريد المصري يتخذ التدابير القانونية اللازمة لمواجهة هذه الرسائل الاحتيالية، داعيًا المواطنين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المجهولة أو الضغط على الروابط المشبوهة.

وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى، أتاح البريد المصري التواصل مع خدمة العملاء عبر الخط الساخن 16789.

البريد المصري البيانات الشخصية الهاتف المحمول البطاقة الشخصية الخط الساخن 16789 الروابط المشبوهة