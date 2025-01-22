الصين تحث الولايات المتحدة على رفع حصارها ضد كوبا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، إن بكين تعارض تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لكوبا تحت مسمى الحرية والديمقراطية ومكافحة الإرهاب، وتحث الولايات المتحدة مجددا على رفع حصارها ضد كوبا على الفور وإزالة كوبا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" والعمل على تحسين العلاقات الأمريكية- الكوبية والحفاظ على السلام والاستقرار في نصف الكرة الغربي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الأربعاء/؛ ردا على سؤال حول إعادة إدراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد ساعات فقط من توليه منصبه.

وأضاف متحدث الخارجية الصينية، أن الاستخدام المتكرر لما تسمى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" لفرض عقوبات أحادية الجانب على كوبا يفتقر تماما إلى الصحة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أزالت تصنيف كوبا ثم أعادت تعيينه بعد ستة أيام فقط، وهذا يجعل الناس يشككون في مصداقية الولايات المتحدة كدولة.

وأشار إلى أن "الحصار الكامل الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا طيلة العقود الستة الماضية أو نحو ذلك ينتهك بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، ويدمر اقتصاد كوبا وسبل عيش شعبها".

وردا على إذا كانت الصين ستفكر في إسقاط العقوبات المفروضة على ماركو روبيو، الذي فرضت عليه الصين عقوبات في عام 2020 وتم تأكيده على أنه وزير الخارجية المقبل في إدارة ترامب.. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إنه من الضروري أن يحافظ كبار المسؤولين الصينيين والأمريكيين على التواصل بطريقة مناسبة.

وأضاف أن "بلاده ستدافع بحزم عن المصالح الوطنية"، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه، من الضروري أن يحافظ كبار المسؤولين الصينيين والأمريكيين على التواصل بطريقة مناسبة.