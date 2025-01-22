التأمين الصحي يعلن تشغيل وحدة القسطرة التداخلية لعلاج انسداد الشرايين بمستشفى النيل

أعلن الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إعادة تشغيل جراحات القسطرة الطرفية لمرضي القصور الدموي بمستشفى النيل للتأمين الصحي، وذلك في إطار جهود الهيئة لإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية بالمستشفيات التابعة لها.

وتأتي هذه العمليات ضمن الخطة التي تنفذها الهيئة لدعم وتعزيز الخدمات العلاجية المقدمة للمرضي، وإجراء جراحات متقدمة، وفقًا لأعلى المعايير القياسية الطبية المتعارف عليها، بما يلبي تطلعات المواطنين في تحسين الخدمات الصحية بمحافظة القليوبية.

وذكر رئيس الهيئة، أنه تم إجراء القسطرة، لحالات تعاني من قصور دموي حرج، وتم إجراء توسيع وتركيب دعامات، ضمن خطة الهيئة للقضاء على قوائم الانتظار، وتقديم خدمات طبية عاجلة ومتميزة لمرضي التأمين الصحي.

وأشار الدكتور أحمد مصطفى، إلى أن هذه التقنية لعلاج مرضي انسداد الشرايين والقصور المزمن، يتم إجراؤها بواسطة مخدر موضعي، لإعادة تدفق الدم في مساره الطبيعي بمضاعفات أقل من العمليات الجراحية المعتادة.

وأشاد رئيس الهيئة، بالخدمات المستحدثة بالمستشفى ومنها "القسطرة الطرفية والمخية، الأشعة التداخلية والتردد الحراري، جراحات الحوض، أورام الحنجرة، تشوهات العظام والعمود الفقري"، موضحًا أن المستشفى قدمت خدماتها لـ 95 ألف مريض ترددوا على قسم الاستقبال والطوارئ، وأجرت 23 ألف عملية جراحية خلال عام 2024.

وأوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أنه تم التعاقد مع الطواقم الطبية في تخصص جراحات الأوعية الدموية والقساطر الطرفية، إلى جانب توفير كافة المستلزمات الطبية لإجراء تلك الجراحات، مؤكدًا على جاهزية المستشفى لإجراء هذه النوعية من العمليات وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لمرضى المحافظة، والمحافظات المجاورة في أسرع وقت ممكن.

وتابع، أن الهدف من إضافة هذه الخدمات المستحدثة بالمستشفيات، هو تقديم الخدمة الطبية المميزة لمنتفعي التأمين الصحي طبقًا لاحتياجاتهم الفعلية، وبما يمكن المنتفع من الحصول على الخدمة داخل المحافظة دون الحاجة إلى السفر خارجها، مع الحفاظ على جودة الخدمة الطبية المقدمة على يد مجموعة من الاستشاريين والأساتذة المشهود لهم بالكفاءة.

وقال الدكتور محمد عبد الغني، مدير مستشفى النيل، إن الجراحة أجريت علي يد نخبة من استشاريين الأوعية الدموية تحت إشراف الدكتور ياسر محمد، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة عين شمس، والدكتور مينا جميل، مدرس جراحة الأوعية الدموية بجامعة عين شمس، والدكتور مصطفى علي، طبيب مقيم جراحة الأوعية الدموية، إلى جانب إيمان رمضان، خلود محمد، عبد الرحمن رضا، من طاقم تمريض العمليات.

وذكر الدكتور محمد عبدالغني، أن المستشفى يعمل بطاقة 357 سريرا في تخصصات (جراحة العظام وتشوهات العمود الفقري، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأورام، الأنف والأذن، المسالك البولية، العيون، القساطر المخية والقلبية، مناظير الجهاز الهضمي، العلاج الطبيعي، النساء والتوليد، الرعايات المركزة والحضانات)، مشيرًا إلي التفوق النوعي لقسم جراحة الأوعية الدموية، وجاهزية المستشفى على مدار الساعة لاستقبال كافة الحالات، وإجراء المزيد من العمليات للقضاء على قوائم انتظار الجراحات.

FB_IMG_1737539234554

FB_IMG_1737539230136

FB_IMG_1737539225296

FB_IMG_1737539227889

FB_IMG_1737539221504