محافظ بني سويف يبحث طلبات وشكاوى المواطنين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الأربعاء الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية .

أوضحت مها حميدة مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة: "بخصوص مطلب تقدمت به مواطنة مقيمة بحوض الدلالة بمدينة بني سويف، تعاني من مرض مُزمن في الدم بسبب نقص الصفائح الدموية وحاجتها لتوفير أكياس دم"بصفة شهرية"، تم توجيه الحالة "السيدة" إلى المجلس الطبي"القومسيون" لحل مشكلة الصفائح ، بجانب عمل لجنة ثلاثية بالمستشفى الجامعي أو بنك الدم الإقليمي وإحضارها للقومسيون لرفعها على الشبكة لسرعة استصدار قرار علاج على نفقة الدولة،وذلك بخلاف صرف مساعدة مالية من المحافظة مراعاة لظروفها.

كما تضمن التقريرالإشارة إلى الإجراءات المنفذة حيال شكوى أحد المواطنين بقرية المسيد الأبيض باهناسيا ، الذي يعاني من ورم بإحدى الغدد و غير قادر على تحمل تكلفة علاجه ، والتي شملت عمل لجنة ثلاثية للمريض بحقن مابسيرابالمسشتفى الجامعي وإرسالها للمجلس الطبي العام لرفعها على الشبكة لسرعة إصدار قرار علاج على نفقة الدولة.

وفيما يتعلق بشكوى أحد المواطنين بشارع محفوظ بمدينة بني سويف، من عدم رصف شارع مُتفرع من شارع عبد المنعم حافظ_ على الرغم من رصف عدة شوارع مجاورة،حيث أفادت مديرية الطرق والنقل وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بانه قد تم إدراج الشارع في خطة الرصف المقبلة 2025/2026،وأيضا إدراج الجزء المتبقى من شارع سيد عبد اللطيف بالحي الغربي _في نفس الخطة.