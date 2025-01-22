شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود تدخل إلى قطاع غزة

صرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بشمال سيناء، بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة، اليوم /الأربعاء/ 160 شاحنة، من بينها 14 شاحنة وقود.

وأوضح المصدر أن الشاحنات تم إدخالها اليوم عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة بلغت 260 شاحنة مساعدات، بينها 23 شاحنة وقود، تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.. مشيرا إلى أنه سبق إدخال 1030 شاحنة في الأيام الماضية، من بينهم 70 شاحنة وقود و10 شاحنات غاز.

