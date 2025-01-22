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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الشهادة الإعددية 2025.. "تعليم القاهرة": انتظام الامتحانات وتوفير بيئة ملائمة للطلاب داخل اللجان

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة
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أكدت  سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2024/2025، مشيرة إلى سير الامتحانات بشكل منظم وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف.

وأوضحت مدير “تعليم القاهرة” في تصريحات لها، أن الامتحانات تسير في بيئة ملائمة للطلاب، حيث تم توفير كافة الإجراءات اللازمة من تهوية وإضاءة داخل اللجان الامتحانية. 

وأضافت: أنها تتواصل بشكل مستمر مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان لضمان سير الامتحانات بانتظام.

وأوضحت مدير المديرية أنه اليوم الأربعاء، 22 يناير 2025، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات في مادتي العلوم (من 9 إلى 11 صباحًا) و الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (من 11:30 إلى 12:30 ظهرًا).

وشددت على أهمية مكافحة الغش بكافة أشكاله ومنع دخول الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، مؤكدة على ضرورة تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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