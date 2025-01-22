تحرير 39 محضر مخالفات لمنشآت غذائية في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد الإشارة إلى قيام الطب الوقائي بتنفيذ حملات رقابة ميدانية على 28 منشأة غذائية بمدينة سمسطا وقرى(الشنطور ودشطوط)، أسفرت عن تحرير 39 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية، علاوة على سحب 3 عينات مختلفة للفحص المعملي، وإعدام 55كجم أغذية منتهية الصلاحية، فيما تم رصد 16منشأة تُدار بدون ترخيص وإخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم.

وشارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من الدكتور أمنية حسن مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، مسعد إبراهيم يوسف، مراقب أول الأغذية، ومفتشي الأغذية بالإدارة(نصير فيلبس، محمد نادي، محمد حمدي).