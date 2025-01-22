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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة النيجيري يتفقد بعض المشروعات بمحافظتي كفر الشيخ والغربية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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أجرى وزير الزراعة النيجيري أبو بكر كياري بجولة ميدانية إلى بعض المشروعات الزراعية والمحطات البحثية في محافظتي كفر الشيخ والغربية يرافقه الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.
في مستهل الزيارة التقى الوزير النيجيرى باللواء علاء عبدالمعطى محافظ كفر الشيخ ثم توجه إلى محطة بحوث سخا وقام بالاطلاع على محطة اعداد وتخزين التقاوي خاصة هجن الذرة الفردية والثلاثية، واثناء تفقده للمحطة استمع السيد الوزير الى شرح عن الانواع المختلفة لهجن الذرة والتي تم انتاجها بواسطة باحثي مركز البحوث الزراعية، ثم قام الوفد بزيارة إلى المركز الدولى للتدريب لرعاية الحيوان ومعمل التلقيح الاصطناعي الملحق به والاطلاع على سلالات ابقار الهولشتبن والسيمنتال وغيرها وكذا معامل التلقيح الاصطناعي وانظمة تخزين السيمنز وطريقة حفظها، تلا ذلك زيارة الي صوب اكثار تقاوي الخضر والفلفل الرومي والطماطم والفاصوليا.
وابدي الوزير اعجابه بما شاهده من امكانيات واعرب عن رغبته فى ارسال كوادر من الباحثين النيجيريين إلى مركز البحوث الزراعية لنقل وتعلم هذه الخبرات من الجانب المصري.
ثم توجه وزير الزراعة النيجيرى الى مقر محافظة الغربية حيث قام اللواء اشرف الجندى محافظ الغربية باصطحاب  الوزير والوفد المرافق إلى مصنع طنطا موتورز للتعرف على اقسامه حيث تفقد المعدات التى ينتجها المصنع، واعرب الوزير النيجيرى عن اعجابه بالمعدات الزراعية والصناعة القائمة، 
بعدها زار  الوفد احد الموقع المخصصة لتخزين وتصدير البصل المصري الجاف والتحدث مع عدد من المزارعين لمعرفة طريقة وتخزين البصل المعد للتصدير للخارج، 
والجدير بالذكر بان الزيادة شملت ايضا زيارة الي بعض مزارع القطاع الخاص وشركة E .finance ، حيث شاهد عرضا تقديميا عن الشركة وانشطتها والتطبيقات التى قامت باعدادها بالتعاون مع وزارة الزراعة المصرية. 
تلا ذلك التوجه إلى مزارع دينا للاطلاع على مساحات منزرعة بالقمح والبرسيم والبقدونس والبنجر تروى بنظام البيفوت ثم زيارة مزرعة للموالح وصوب زراعية ومزرعة للانتاج الحيوانى وصوامع  لتخزين الحبوب، كما زار شركة شورى للاسمدة والكيماويات حيث تم مشاهدة عرض تقديمى عن الشركة وانشطتها المختلفة،

جدير بالذكر أن وزير الزراعة النيجيري كان في زيارة إلى القاهرة استغرقت خمسة ايام ضمن وفد رفيع المستوى يضم ايضا وزيرا الخارجية والري النيجيري، حيث التقى خلال الزيارة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري وبحثا معا تعزيز التعاون الزراعي المشترك.

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تقاوي الخضر البنجر