السيسي يلتقط صورة تذكارية مع قيادات الداخلية باحتفالية عيد الشرطة الـ 73

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التقاط صورة تذكارية مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وقيادات وزارة الداخلية، وذلك قبيل انطلاق احتفالية الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل عيد الشرطة الـ 73، في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، ويوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.

صورة تذكارية للرئيس السيسي مع قيادات الداخلية بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة

وتحتفل مصر في 25 يناير الجاري بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التي استشهد فيها 50 بطلا، وأصيب 80 من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.