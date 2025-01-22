عمرو الليثي من حفل عيد الشرطة: فخور إني نجل اللواء ممدوح

قال الإعلامي عمرو الليثي، إن الشرطة المصرية قادرة على مواكبة العصر في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث نشهد تطورا تكنولوجيا كبيرا في مجال الشرطة، مشيرًا إلى أن هناك تطوير في كافة مجالات عمل الشرطة وسهولة الحياة اليومية بقطاع الأحوال المدنية مثل استخراج شهادات الميلاد وغيرها من الوثائق".

وأضاف "الليثي" في حواره لفضائية "مصر الأولى" قبيل الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، اليوم الأربعاء، أن هناك تقدم بشكل كبير في منظومة الشرطة وتدريب متميز خلال الفترة الأخيرة، موضحًا: "رحم الله شهداء الشرطة وخالص العزاء لأسرهم.. والدي المرحوم ممدوح الليثي كان من المشاركين في أحداث الإسماعيلية عام 1952".

وأعرب عن فخره بكوني نجل اللواء ممدوح الليثي وهو من أبناء الشرطة قبل الانتقال للعمل الإعلامي، بجانب سعادته بحضوره هذه الاحتفالية كل عام.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل عيد الشرطة الـ 73، في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، ويوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.

وتحتفل مصر في 25 يناير الجاري بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التي استشهد فيها 50 بطلا، وأصيب 80 من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.