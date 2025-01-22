"أكلت كرنب".. تسمم شابة بقرية "فلسطين" في الوادي الجديد

أصيبت شابة بحالة تسمم غذائي، اليوم الأربعاء، إثر تناوله وجبة غذائية، بقرية تابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابة بتسمم غذائي لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين إصابة " دنيا.ح.ع"، 18 عاما، ومقيمة بقرية " فلسطين " التابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة، بتسمم غذائي إثر تناولها وجبة " كرنب " وجرى نقلها لمستشفى الخارجة التخصصي وعمل غسل للمعدة ووضعها تحت الملاحظة الطبية.

وفي سياق متصل، دعت الجهات الصحية بمحافظة الوادي الجديد المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر عند إعداد الأطعمة، خاصة الخضروات الورقية التي قد تكون عرضة للتلوث إذا لم تُغسل جيدًا. كما طالبت المستشفى الأهالي بعدم التردد في التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مستشفى حال ظهور أي أعراض مشابهة مثل الغثيان أو القيء أو آلام المعدة.