تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان لجان الإمتحانات بمدرسة الشهيد مجدى كامل الدسوقي الإعدادية المشتركة بالخزان غرب، والتي تضم 57 طالب وطالبة داخل 3 لجان إمتحانية ، وأيضا لجنة مدرسة المهندس محمد مكاوي يعقوب للغات والتي تضم 13 لجنة بإجمالي 262 طالب وطالبة من داخل المدرسة، وكذا مدرسة نجيب محفوظ للغات فرنسي، فضلًا عن تفقده للجنة مدرسة الفصول الإعدادية الملحقة، والتي تضم 232 طالبة داخل 12 لجنة، وذلك من إجمالي 191 لجنة تضم 27 ألف و933 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.

محافظ أسوان يتابع امتحانات الإعدادية بنظام البوكليت بـ191 لجنة و27 ألف طالب

ورافق المحافظ خلال جولته المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2025 (انتظام ومنازل ودمج).

الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد أي شكاوى منها

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على التأكد من الطلاب على مستوى الامتحان "بنظام البوكليت" مع تهيئة الأجواء لأداؤهم للامتحانات فى سهولة ويسر، مطمئنا أولياء الأمور على أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد أي شكاوى منها.

فيما أوضح المهندس محمد الرشيدى، أنه سبق انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية تجهيز جميع اللجان والأوراق الإدارية الخاصة بسير الإمتحانات تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، وتم أيضا تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية.

ولفت إلى أنه بالتوازي تم تجهيز مقار الكنترول ولجان تقدير الدرجات بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة، ويحافظ كذلك على راحة وسلامة المنتدبين لأعمال الكنترول والتصحيح.

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