مصر تستعد لإعادة تشغيل معبري رفح لاستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين

أكد مصادر أمنية وطبية بمعبر رفح، أن السلطات المصرية رفعت كافة الاستعدادات لإعادة تشغيل معبر رفح البري من الجانبين السبت أو الأحد المقبلين، تزامنا مع تنفيذ الصفقة الثانية أو المرحلة الثانية من تبادل الأسري.

ودفعت السلطات المصرية بعشرات المعدات الثقيلة لإعادة تأهيل الطرق في محيط وخارج معبر رفح البري ومابين المعبر الفلسطيني والمدن القريبة التي شهدت تدميرا لطرقها وذلك لإتاحة إدخال الشاحنات من الجانب المصري وإلي الجانب الفلسطيني واستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية .

وقد وصل معبر رفح البري اليوم 200 شاحنة تابعة للتحالف المصري تمهيدا لإدخالها الي غزة بينما قال مسئول الهلال الاحمر المصري أن أكثر من ألف شاحنة مساعدات عبرت بالفعل الي الجانب الفلسطيني في قطاع غزة علي مدار الثلاثة أيام الماضية

وقال مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري، إن عدد الشاحنات التي تحركت اليوم الي معبر العوجة وكرم أبو سالم حتي الآن بلغت 174 شاحنة من بينها 160 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية وإغاثية و14 شاحنة وقود.

أشار المصدر، إلى تسليم الشاحنات إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» والهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.