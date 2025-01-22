انطلاق حفل عيد الشرطة الـ73 بحضور السيسي

انطلقت قبل قليل فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.

وتحتفل مصر فى ٢٥ يناير الجارى بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، التى سقط فيها ٥٠ شهيدًا و٨٠ جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة ١٩٥٢.

