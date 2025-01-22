هدم واعتقالات في اليوم الثاني من اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الثاني من عملية "الجدار الحديدي"، 3 مواطنين من مخيم جنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال فجر اليوم هدمت شارعاً ومحيط مستشفى ابن سينا، و"هدمت بشكل متعمد شوارع المدينة ومحيط المخيم".

كما تم استقدام تعزيزات عسكرية إضافية بعد أن قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 أشخاص وأصابت ما لا يقل عن 40 آخرين في المخيم في اليوم الأول من العملية الإسرائيلية يوم الثلاثاء.