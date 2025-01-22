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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هدم واعتقالات في اليوم الثاني من اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الثاني من عملية "الجدار الحديدي"، 3 مواطنين من مخيم جنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال فجر اليوم هدمت شارعاً ومحيط مستشفى ابن سينا، و"هدمت بشكل متعمد شوارع المدينة ومحيط المخيم".
كما تم استقدام تعزيزات عسكرية إضافية بعد أن قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 أشخاص وأصابت ما لا يقل عن 40 آخرين في المخيم في اليوم الأول من العملية الإسرائيلية يوم الثلاثاء.

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