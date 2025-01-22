إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بالشروع في قتل شاب بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل بتهمة الشروع في قتل شاب بسبب خلاف بينهما وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة قسم شرطة عين شمس، بسبب تعدي الأول على الثاني بالسب إلى محكمة الجنايات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم م . أ 33 سنة عاطل، ضرب المجني عليه أحمد. ز 40 سنة عمدا مع سبق الإصرار خلال مشاجرة بينهما بسبب خلاف نشب بينهما أثناء جلوسهما على مقهى بالمنطقة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام سدد طعنة من سلاح أبيض مفك استقرت في يد المجني عليه، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تقدر نسبتها بنحو 30%.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيدون فيه بنشوب مشاجرة بين شابين على مقهى بالمنطقة، وإصابة أحدهما

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين شابين بسبب تعدي أحدهما على الآخر ونعته بألفاظ نابية، أقدم فيها المتهم على طعن المجني عليه بسلاح أبيض.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.