مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية يتابع بدء أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية

تابع الدكتور عادل السايس، مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية، أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية الأزهرية بمعهد بنين العريش الجديد.

وشدد على ضرورة تحري الدقة وإعطاء كل ذي حق حقه، والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، كما شدد بتذليل أي عقبات خلال أعمال التصحيح، وتابع أعمال التصحيح وشدد على ضرورة المراجعة أكثر من مرة، وإعطاء كل طالب حقه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترول والتصحيح الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

رافقه خلال الزيارة، ياسر النجار، مدير إدارة الامتحانات، وشعبان هنو، مساعد رئيس مركز تصحيح الشهادة الابتدائية، ووليد حمدى، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية.