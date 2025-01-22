تنظيم قافلتين بيطريتين بالمجان بكفر الزيات والسنطة

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، 2 قافلة بيطرية مجانية بقرية قسطا التابعة لمركز كفر الزيات، وقرية الجميزة التابعة لمركز السنطة، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة "بداية جديدة" للتنمية، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ.

وأشار الدكتور عادل عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلتين الاثنين التي ضمت مديرى الإدارة البيطرية بمركزى كفر الزيات والسنطة، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلتين، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 649 حيوان وماشية، و2475 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف "عبد العزيز"، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.