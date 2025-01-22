بالفيديو.. أسرة الشهيد محمد عبد الفتاح تشكر الرئيس السيسي على دعمه لأسر الشهداء

توجهت النائبة دعاء محمد سليمان، عضو مجلس النواب عن أسر الشهداء، وأرملة الشهيد البطل محمد عبد الفتاح، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، لوقوفهما بجوار أسر الشهداء، الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن العظيم.

وقالت "دعاء" في حوارها لفضائية "مصر الأولى" قبيل الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، اليوم الأربعاء، إن الأمان سلعة ليس لها ثمن، وأن ضباط الشرطة يضحون بحياتهم من أجل توفير الأمن والأمان لجميع المواطنين، موضحة أن الشرطة في ظهر أسر الشهداء، وهذا مجهود كبير يستحق الشكر والتقدير.

وأكدت أنها تفخر بوالدها الشهيد البطل، وتتذكره في الاحتفالات ومناسبات الشرطة.

وأوضحت جويرية، ابنة الشهيد البطل محمد عبد الفتاح، أنها تتذكر يوم استشهاد والدها في احتفالات الشرطة، وأنها سعيدة بما فعله والدها، وأن مصر ستظل مرفوعة الرأس.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل عيد الشرطة الـ 73، في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، ويوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.

وتحتفل مصر في 25 يناير الجاري بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التي استشهد فيها 50 بطلا، وأصيب 80 من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.