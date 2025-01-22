وفد نواب التنسيقية يشارك في افتتاح سوق اليوم الواحد بحي الزيتون

شارك وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في افتتاح سوق اليوم الواحد بحي الزيتون، بحضور الدكتور شريف فارق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة.

وقالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إقامة سوق اليوم الواحد، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأعربت النائبة مرثا محروس عن شكرها للوزراء ومحافظ القاهرة على الاستجابة السريعة والموافقة علي إنشاء السوق، حيث إن افتتاح هذا السوق يمثل خطوة مهمة نحو لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يوفر جميع السلع الغذائية والأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة والمنظفات والصابون إلى جانب الدواجن والأسماك والألبان والجبن والخضار والفاكهة والعصائر والعسل والبقوليات والبيض بأسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة تصل إلى 30%، وسوف يعمل السوق كل يوم ثلاثاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساء.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو درويش، والنائب نادر مصطفي، والنائبة إيمان الألفي، والنائب محمد طارق، أعضاء مجلس النواب، والنائب عمرو عزت، والنائب عمرو نبيل، أعضاء مجلس الشيوخ.

