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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق مع طفلة تعدت على زميلتها بسلاح أبيض بالزيتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تباشر نيابة الطفل التحقيق مع طفلة تعدت بسلاح ابيض علي زميلتها بسبب سخرية الاخيرة وتنمرها من الأولى بمنطقة الزيتون .

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

 تلقى قسم شرطة الزيتون إخطارًا بنشوب مشاجرة بين فتاتين باحد شوارع منطقة سرايا القبة ، وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.

 وبالتحري تبين نشوب مشاجرة بين ش. هـ ، 15 سنة ، وبين زميلتها 15 سنة بسبب تنمر الاخيرة من الاولي والسخرية منها واضافت التحريات ان المتهمة طعنت المجني عليها بسلاح ابيض في وجهها . تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق

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