التحقيق مع طفلة تعدت على زميلتها بسلاح أبيض بالزيتون

تباشر نيابة الطفل التحقيق مع طفلة تعدت بسلاح ابيض علي زميلتها بسبب سخرية الاخيرة وتنمرها من الأولى بمنطقة الزيتون .

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الزيتون إخطارًا بنشوب مشاجرة بين فتاتين باحد شوارع منطقة سرايا القبة ، وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.

وبالتحري تبين نشوب مشاجرة بين ش. هـ ، 15 سنة ، وبين زميلتها 15 سنة بسبب تنمر الاخيرة من الاولي والسخرية منها واضافت التحريات ان المتهمة طعنت المجني عليها بسلاح ابيض في وجهها . تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق