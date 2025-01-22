طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم شقق الإسكان الإجتماعي والتعاوني

تقدم النائب سليمان وهدان ، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن شقق الإسكان الإجتماعي والتعاوني التي تم بناؤها ولم يتم تسليمها للشباب حتى الآن.

وقال "وهدان"، في طلبه ، إن شقق الإسكان الإجتماعي والتعاوني لم يتم تسليمها حتى الآن، وللأسف الشديد ينتظر الشباب منذ سنوات لكي يتم توزيعها وتسكينها في ظل عدم وجود مشروعات تم بناؤها منذ أكثر من خمس سنوات.

وأوضح النائب سليمان وهدان في طلبه، أنه تم تعطيل تسليمها بسبب عدم اكتمال بعض المرافق مما يعطى انطباعاً سلبيا لدى المواطن بأن الحكومة عاجزة عن تسليمه الوحدات السكنية.