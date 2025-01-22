الأمن يحبط تهريب 5 طرود بميناء القاهرة الجوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط 5 طرود خاصين بإحدى الشركات بالشرقية عُثر بداخلهم على 10894 قطعة "شيشة، سجائر" إلكترونية وأجزائها –1573 ساعة ذكية - 24971 علبة أدوية متنوعة –251 سماعة ذكية –29629 عبوة مستحضرات تجميل –13 قطعة لأدوات طبية –810 عبوة مستلزمات طبية –5 هواتف محمولة –15 نظارة ذكية)، وقد قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 300 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.