العمل: انطلاق فعاليات اليوم الأول لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للعاملين بالكهرباء

أعلنت وزارة العمل، في بيانٍ صادر اليوم الأربعاء، عن انطلاق فعاليات اليوم الأول من برنامج التدريب والتوعية بوسائل ومفاهيم واحتياجات السلامة والصحة المهنية للعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة، حيث تُعقد الفعاليات بمركز تدريب شركة كهرباء مصر الوسطى في محافظة المنيا.

تأتي هذه الدورات تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، تنفيذًا لتوجيهاته الرامية إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالوزارات المختلفة، في إطار مبادرة "اعرف واحمي نفسك وبلدك".

وأكد خالد عبد الله، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، أن هذه الدورات الجديدة تأتي في إطار التعاون بين وزارتي العمل والكهرباء، بهدف تقديم الدعم الفني لشركات الكهرباء.

يتم تنظيم البرنامج بواسطة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، والإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، برئاسة كيميائي محمد منتصر، للحد من الحوادث والإصابات في قطاع الكهرباء، انطلاقًا من مبدأ "الوقاية خير من العلاج".

وانطلقت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة بعنوان "السلامة بين الواقع والمأمول"، قدمها الكيميائي محمد مدكور، باحث أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل.

تناولت المحاضرة أهمية السلامة والصحة المهنية للفرد والمجتمع، وكيفية تحديد مخاطر بيئة العمل قبل وقوعها وأساليب الحماية اللازمة للحد من الحوادث والإصابات.

في المحاضرة الثانية، استعرض الكيميائي محمد مدكور مواصفات العاملين بمجال السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، والمهام المنوطة بهم، بينما اختتم الكيميائي محمد الباجوري، باحث أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، فعاليات اليوم بمحاضرة تناولت تصاريح العمل، أنواعها، وأهم الفروق بينها وبين "أمر الشغل".

جدير بالذكر أن الدورة شهدت حضور المهندس محمد مفتاح، رئيس قطاع خطوط كهرباء مصر الوسطى بالمنيا، والمهندس راضي رمضان، رئيس قطاع الوقاية والاختبارات، والدكتورة فاطمة فاروق، مدير عام مركز تدريب شركة كهرباء مصر الوسطى.

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