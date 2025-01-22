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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شاب سوداني ينهي حياته قفزًا من الطابق الرابع بالهرم

أرشيفية
أرشيفية
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أنهى شاب يحمل جنسية دولة السودان، حياته قفزًا من الطابق الرابع لمعاناته من مرض نفسي، انفصام الشخصية، بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام شاب يحمل جنسية دولة السودان بالإقدام على إنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع لمعاناته من مرض نفسي، انفصام الشخصية، مما تسبب في وفاته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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