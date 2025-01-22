وزير الخارجية يجري حوارا تليفزيونيا في مستهل زيارته إلى صربيا

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في مستهل زيارته إلى العاصمة الصربية بلجراد، حوارًا تلفزيونيًا مع راديو وتلفزيون صربيا RTS، اليوم الأربعاء، حيث تناول مجمل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرض محددات الموقف المصري إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتوجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أمس الثلاثاء إلى جمهورية صربيا في زيارة ثنائية، حيث من المقرر أن يجري مقابلات مع عدد من كبار المسؤولين الصرب.

وتستهدف الزيارة بحث مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.