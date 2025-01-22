القومي للمرأة يشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك المجلس القومي للمرأة بجناح خاص للعام الثالث على التوالي، ضمن فعاليات الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 والذي يقام هذا العام تحت شعار "اقرأ في البدء كان الكلمة" خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وويضم جناح المجلس مجموعة من إصداراته ومطبوعاته الخاصة بقضايا المرأة في كافة المجالات والتي أصدرها على مدار الأعوام الماضية، إلى جانب عرض نبذة تعريفية للمهتمين بقضايا المرأة حول جهود مصر والمجلس في مجال تمكين وحماية المرأة.

وسوف يتم تخصيص جزء من جناح المجلس لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والاجتماعي والقانونى لها وبالخط المختصر 15115 الذي يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات.

كما يضم جناح المجلس عرض للمنتجات الحرفية اليدوية التي انتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية مبادرة بدالية جديدة لبناء الإنسان والتي تنفذ في قرى مبادرة "حياة كريمة "، إلى جانب منتجات السيدات في البرامج والمشروعات الأخرى، علاوة على تنظيم ورش تفاعلية للجمهور لتدريب السيدات والفتيات من رواد المعرض على حرف مثل الرسم على القماش وصناعة عرائس القفاز وصناعة الصابون والديكوباج وصلصال الفوم ومنتجات جلدية وكلاتشات ملابس وعرايس وشيلان ومجات واكسسوارات.

كما يضم جناح المجلس ركن خاص ببرنامج نورة الذي يأتي ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات ويحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، ويهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، علاوة على برنامج "نور" الموجه للفتيان.

ومن المقرر أن ينظم المجلس ضمن فعاليات معرض الكتاب أيضا ثلاث ندوات، تناقش موضوعات القيم الثقافية والمجتمعية لتمكين وتحصين الأسرة المصرية وبناء الإنسان، وتأثير العنف السيبراني على النساء والفتيات، والقيادة الدينية والمجتمعية للمرأة.