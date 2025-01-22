صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.74%، ليصل إلى مستوى 30,046.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.87%، وصولًا إلى مستوى 3,182.46 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.01%، وصولًا إلى 8,565.93 نقطة، كما صعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.9%، ليصل إلى مستوى 11,707.69 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.62%، ليصل إلى مستوى 37,319.77 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.62%، مسجلًا 37,319.77 نقطة، كما أرتفع مؤشر EGXSP بنسبة 1.09%، وصولًا إلى 6,772.72 نقطة.