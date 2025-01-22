بالفيديو| الأرصاد: أجواء دافئة.. وفرص لسقوط أمطار على هذه المناطق خلال ساعات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، خاصة خلال ساعات النهار.

وأوضحت أن وجود أشعة الشمس يجعل الأجواء دافئة أو مائلة للدفء، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تجاوزت المعدلات الطبيعية بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبرى تنخفض عن أمس بمعدل 3 درجات، ولكن رغم الانخفاض تظل حول المعدل الطبيعي أو أعلي، حيث تصل لـ 20 درجة مئوية نهارًا.

وتابعت، أنه خلال فترات الليل تكون الأجواء شديدة البرودة، وتكون ما بين 11 إلى 12 درجة فى القاهرة، وأقل من 10 درجات فى المدن الجديدة، موضحة أنه خلال ساعات الليل أمس كان هناك فرص لسقوط أمطار في معظم محافظات شمال البلاد، ووصلت إلى مناطق من القاهرة وشمال الصعيد.

وأوضحت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الساعات القادمة فرص سقوط الأمطار تقل فى القاهرة الكبرى، ولكن تبقى فى الأماكن الساحلية، حيث يوجد أمطار متوسطة في الأماكن المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، وخفيفة لجنوب الوجه البحري، مستمرة حتى غدا، ومع الجمعة والسبت تتلاشى تمامًا.