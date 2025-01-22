«سويلم» يتابع موقف مشروع تحديث المنظومة المائية والتحول للري الذكي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمتابعة تقدم سير العمل في "مشروع تحديث المنظومة المائية والتحول للري الذكي"، والجارى تنفيذه بالتعاون بين الوزارة والحكومة الإسبانية.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا المشروع يهدف لتحسين كفاءة استخدام وإدارة الموارد المائية المتاحة لأغراض الزراعة وتحسين الإنتاجية الزراعية بمناطق الدلتا والصعيد في مصر، كما يهدف المشروع لاستخدام تقنيات الري والممارسات الزراعية الذكية لمساعدة المزارعين على رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتعزيز الأمن الغذائي بتقنيات ذكية مناخيًا، كما سيدعم المشروع عملية الرقمنة في متابعة منظومة الري لمساعدة المزارعين على الاستخدام الفعال للموارد، كما يعزز المشروع من التبادل المستمر للمعرفة حول أنظمة الري الإسبانية.

وأوضح، أن الوزارة وضعت خطة طويلة الأجل لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه، مع السعي لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة في مجال المياه، مثل الاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجالي الري الحديث والري الذكي، بالإضافة للتجارب الإسبانية الناجحة في تفعيل روابط مستخدمي المياه والتي تسعى مصر للاستفادة منها لمواجهة التحدي الخاص بتفتت الملكية الزراعية بالشكل الذي يعزز من النهج التشاركي في إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية، وتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه واتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة استخدام مياه الري وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي والحفاظ على نوعية المياه.

ووجه الدكتور سويلم بمتابعة تنفيذ أنشطة ومكونات المشروع المختلفة طبقًا لخطة العمل الموضوعة والإطار الزمني المعتمد لتنفيذ مكونات المشروع.