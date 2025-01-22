شهدت محافظة دمياط صباح اليوم الأربعاء، تساقط أمطار على مدن المحافظة، مصحوبة بسرعة في الرياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وفي سياق متصل انتشرت معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المحافظة الرئيسية والميادين العامة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار.

كما نفذت الشركة القابضة لمياه الشرب بدمياط حملات مكثفة لتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، فضلا عن متابعة شكاوى المواطنين عبر تخصيص الخط الساخن 125.

تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، حيث اصدر الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط ، تعليمات مشددة بشأن متابعة صيانة أعمدة الإنارة و كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت السياحية المطلة على شواطئ مدينة رأس البر، فضلا عن متابعة أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار بصورة فورية بما يحقق السيولة المرورية بشوارع المحافظة.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة رغم هطول أمطار متقطعة في محافظة دمياط .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34370 طن تشمل: 8893 طن يوريا و2049 طن رمل زجاجى و5700 طن جبس معبأ و 17728 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50010 طن تشمل: 26000 طن ذرة و16618 طن فول صويا و4546 طن أبلاكاش و 2246 طن حديد و1910 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 600 طن.

