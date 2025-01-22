بحضور السيسي.. عروض فنية وتكريم أسر الشهداء تتصدر احتفالية عيد الشرطة الـ73

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، ليشهد الاحتفال بعيد الشرطة الـ73.

واستقبل الرئيس السيسي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تم استعراض حرس الشرف، كما تم عزف السلام الجمهوري.

ووضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، كما تم عزف سلام الشهيد.

وتشهد القيادة السياسية وكبار رجال الدولة والقيادات الدينية والحزبية الاحتفال.

برنامج الاحتفال

ومن المقرر أن يشهد الحفل عروض فنية وتاريخية عن دور الشرطة على امتداد مراحل النضال الوطني المصري وكيف كان أبناء رجال الشرطة دوما في طليعة المخلصين تسبق أرواحهم أجسادهم في كل موجة وطنية تكافح من أجل سيادة الوطن ورفعته، وأن الشرطة ظلت جزءا أصيلا من هذا الشعب العظيم تقدم في كل مرحلة ومعركة خاضها عبر التاريخ العديد من البطولات تجسيدا لحقيقة أن مصر محفوظة بوعد ربها وتضحيات أبنائها وهم لها فداء فضلا عن سرد حكايات أبطال الشرطة وحكايات الشعب.

كما من المقرر أن تكرم القيادة السياسية عددا من أسر شهداء الشرطة والقيادات الأمنية تقديرا لجهود ذويهم في حفظ الأمن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم، كما من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي المجلس الأعلى للشرطة.

كما من المقرر أن يلقي وزير الداخلية كلمة خلال الحفل كما من المقرر أن يختتم الحفل بكلمة للرئيس السيسي.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن

وتحتفل مصر فى 25 يناير الجارى بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التى سقط فيها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة 1952.