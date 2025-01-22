تداول 15 سفينة حاويات في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميَا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة رغم هطول أمطار متقطعة في محافظة دمياط.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34370 طن شملت 8893 طن يوريا، و2049 طن رمل زجاجي، و5700 طن جبس معبأ، و17728 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50010 طن شملت 26000 طن ذرة، و16618 طن فول صويا، و4546 طن ابلاكاش، و2246 طن حديد، و1910 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 600 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 952 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 305 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3178 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 43011 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80711 طن.

كما غادر قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5564 حركة.

ونجح ميناء دمياط في استقبال سفينة الحاويات (SALAHUDDIN) التابعة للخط الملاحي (Hapag - Lloyd) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 368م وبعرض 51م قادمة من سنغافورة بحمولة كلية 153148 طن ويصل غاطسها إلى 16.10 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.

كما استقبل الميناء سفينة الحاويات العملاقة (ONE FANTASTIC) التابعة للخط الملاحي العالمي (Ocean Network Express) والتي ترفع علم هونج كونج والقادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366م وعرضها 51م ويصل غاطسها إلى 16م.