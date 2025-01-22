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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المجلس الأعلى للشرطة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصور التذكارية مع قيادات المجلس الأعلى للشرطة.

ووصل الرئيس السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ليشهد الاحتفال بعيد الشرطة الـ73.

واستقبل الرئيس السيسي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تم استعراض حرس الشرف، كما تم عزف السلام الجمهوري.

ويشهد السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.

وتحتفل مصر فى 25 يناير الجارى بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التى سقط فيها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة 1952. 

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