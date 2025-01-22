السيسي يصل إلى مقر أكاديمية الشرطة ليشهد الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ليشهد الاحتفال بعيد الشرطة الـ73.

ويشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.

وتحتفل مصر فى ٢٥ يناير الجارى بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، التى سقط فيها ٥٠ شهيدًا و٨٠ جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة ١٩٥٢.

